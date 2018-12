Hanoi, 13 décembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a reçu le 13 décembre à Hanoi les ambassadeurs de Chine, Xiong Bo et du Danemark, Kim Højlund Christensen, qui viennent le saluer à l’occasion de leur mandat au Vietnam.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) et l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo. Photo : VNA

Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souligné les résultats positifs de la coopération entre le Vietnam et la Chine ces dernières années.

Le Vietnam attache une grande importance au développement du voisinage amical et de la coopération intégrale avec la Chine, a-t-il déclaré, exhortant l'ambassadeur à apporter des contributions concrètes à l’amitié et de la coopération intégrale dans les prochaines années.

Pour sa part, Xiong Bo s'est engagé à faire tout son possible pour promouvoir le partenariat de coopération stratégique intégral Chine-Vietnam au service des intérêts et du développement de chaque pays, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région.

Recevant l’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Kim Højlund Christensen, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré que le Vietnam et le Danemark devraient se coordonner étroitement pour concrétiser les accords conclus lors de sa visite dans le pays européen en octobre dernier.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) et l’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Kim Højlund Christensen. Photo : VNA

Il a ajouté que la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux actuelle de 700 millions de dollars n’était pas à la hauteur de son potentiel et a exprimé l'espoir que le Vietnam et le Danemark renforceraient leurs relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement.

Il a demandé à l’ambassadeur d’organiser plus de voyages pour les entreprises danoises au Vietnam afin de rechercher de nouvelles possibilités de coopération.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a estimé que l’ambassadeur Kim Højlund Christensen, avec ses expériences diplomatiques, apporterait des contributions concrètes aux relations bilatérales dans les temps à venir.

M. Kim Højlund Christensen, pour sa part, s’est félicité des relations fructueuses entre le Vietnam et le Danemark et a promis de travailler sans relâche pour faire avancer la mise en œuvre des accords conclus lors de la visite du Premier ministre au Danemark en octobre dernier.

De nombreuses entreprises danoises ont manifesté leur intérêt à investir au Vietnam, a-t-il déclaré, saluant les efforts du gouvernement vietnamien pour améliorer l’environnement d’investissements.

Le diplomate danois a promis de faire des efforts pour augmenter le commerce bilatéral dans les années à venir.-VNA