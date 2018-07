Le PM Nguyen Xuan Phuc et le président de l'INTA Bernd Lange (gauche). Photo: VGP.



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu jeudi matin à Hanoï Bernd Lange, président de la Commission du commerce international (INTA) du Parlement européen, en visite de travail au Vietnam.

Saluant la visite du président Bernd Lange, Nguyen Xuan Phuc a déclaré qu'il a dirigé les ministères et branches concernés de collaborer étroitement avec l'INTA pour résoudre les questions en suspens, accélérer les mesures de coopération commerciale entre le Vietnam et l'UE et parvenir au plus tôt à la signature de l'accord de libre-échange Union européenne UE - Vietnam (EVFTA).

Il a également apprécié le prestige, le rôle et le soutien de la Chambre de commerce européenne (Eurocham) au Vietnam.

Selon Bernd Lange, sa visite au Vietnam a pour but de renforcer la coopération entre le Vietnam et l'Union européenne (UE). Il a salué les résultats actifs de l'économie vietnamienne avec une croissance enregistrée de plus de 7% lors du premier semestre de 2018.

L'EVFTA joue le rôle actif dans l'attrait des investissements et la promotion de la croissance économique pour les deux parties, a souligné Bernd Lange. Les deux parties doivent parvenir au plus tôt à la signature de cet accord et élever la prise de conscience des entreprises, même des petites et moyennes entreprises, sur l'EVFTA ainsi que ses avantages.

Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam souhaite accélérer les relations d'amitié et de coopération avec l'UE. Outre l'Accord-cadre sur le partenariat et la coopération intégrale (PCA), la signature prochaine de l'EVFTA marquera un jalon important, contribuant à porter les relations entre les deux parties à une nouvelle hauteur.

Remerciant le président de l'INTA, ainsi que le Parlement européen et la Commission européenne pour leurs soutiens accordés aux négociations de l'EVFTA, Nguyen Xuan Phuc a souhaité que les deux parties continuent de collaborer pour parvenir à la signature de cet accord à la fin de cette année. -VNA