Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre argentin des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte, Santiago Andres Cafiero. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 11 juillet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le ministre argentin des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte, Santiago Andres Cafiero, à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam du 9 au 11 juillet.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat intégral avec l'Argentine. Il a exprimé sa satisfaction devant les bons résultats de l’entretien entre le ministre argentin et le chef de la diplomatie vietnamienne, tenu lundi matin. Il a ensuite suggéré que les deux parties travaillent en étroite collaboration pour promouvoir les visites et les contacts de haut niveau, et élaborent un plan pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2023…



Le chef du gouvernement a par ailleurs déclaré apprécier le développement des échanges commerciaux bilatéraux qui avaient atteint 4,5 milliards de dollars en 2021. Il a demandé à l’Argentine de favoriser l’accès des produits vietnamiens à son marché, notamment des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques. Il a également suggéré que l’Argentine renforce les assistances techniques, le transfert de technologies et le partage d'expériences avec le Vietnam sur le développement agricole durable, la garantie de la sécurité énergétique, la transition énergétique, la transformation numérique…



De son côté, le ministre argentin a affirmé que le gouvernement argentin attachait une grande importance au rôle et à la position croissants du Vietnam dans la région et dans le monde, souhaitant porter le partenariat intégral avec le Vietnam à une nouvelle hauteur. Il a promis d’encourager les organes compétents de son pays à collaborer avec la partie vietnamienne afin de développer les relations entre les deux pays. -VNA