Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la vice-présidente de la Banque mondiale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, Manuela V. Ferro. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 21 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Manuela V. Ferro, vice-présidente de la Banque mondiale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique.



Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien considérait toujours la Banque mondiale (BM) comme un partenaire de développement très important. Il a salué les initiatives et le soutien de la BM aux pays dans la lutte contre le COVID-19, en particulier son partage avec le Vietnam pendant les périodes difficiles, notamment son aide non remboursable au Vietnam de 6,2 millions de dollars en 2020.



Le Premier ministre a demandé à la BM de privilégier le Vietnam dans l’accès aux aides non remboursables, d’accorder au pays des conseils et des expériences internationales pour l’aider à modifier à temps des politiques, ainsi qu’à profiter au mieux des moteurs de croissance durable, et de coopérer étroitement avec le Vietnam pour développer le rapport Vietnam 2045...



Le chef du gouvernement a souligné l’importance de la coopération bilatérale pour des projets importants concernant les infrastructures de transport et de santé, l’éducation, l’adaptation au changement climatique, la réduction des émissions, la transformation et l’économie numérique, l’innovation... Il a demandé à la BM de continuer à soutenir le Vietnam et à coopérer efficacement avec le pays en matière de capital, de technologie, d'institutions, de ressources humaines et de gouvernance pour répondre au changement climatique et mettre en œuvre les engagements pris lors de la COP26.



Le Premier ministre a déclaré souhaiter que le bureau de la Banque mondiale au Vietnam joue un rôle plus important, devenant un centre de coordination régional pour la région du Mékong afin qu'il puisse mieux soutenir les projets de connectivité stratégique dans la région.



Pour sa part, la vice-présidente de la BM s’est déclarée impressionnée par les réalisations du Vietnam en termes de développement et de réponse au COVID-19, ainsi que sa ferme volonté pour le développement socio-économique et ses engagements en matière de résilience au changement climatique.



Elle a souligné que la BM continuerait d'accompagner le gouvernement vietnamien et était prête à soutenir activement l'élaboration du rapport Vietnam 2045 pour contribuer à aider le Vietnam à réaliser ses stratégies, plans et atteindre ses objectifs.-VNA