Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la ministre sud-africaine de la Défense et des Anciens combattants, Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 22 août à Hanoï la ministre sud-africaine de la Défense et des Anciens combattants, Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula, en visite au Vietnam.



Le chef du gouvernement a indiqué que le Vietnam attachait toujours de l’importance au développement de sa coopération avec l’Afrique du Sud.

Informant la ministre sud-africaine du projet vietnamien “Développement des relations avec les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique pour la période 2016-2025”, il a affirmé que l’Afrique du Sud était considérée comme un partenaire de premier rang du Vietnam en Afrique. Il a indiqué que les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Afrique du Sud étaient toujours supérieurs à ceux entre le Vietnam et d’autres pays africains.

La ministre Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula a informé son interlocuteur des résultats de son entretien tenu auparavant avec le ministre vietnamien de la Défense, Ngo Xuan Lich. Selon elle, les deux parties avaient convenu de renforcer leur coopération dans les secteurs potentiels de chacune, notamment dans les recherches, le partage d’expériences dans la lutte contre le terrorism et dans la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Les deux parties avaient également étudié la possibilité de s’entraider dans la réalisation des missions de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud et dans des pays d’Afrique. Elles avaient en outre discuté du renforcement de leur coopération dans l’industrie de la défense et dans le transfert de technologies.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré apprécier le Dialogue de politiques de défense Vietnam – Afrique du Sud, qui contribue à la promotion des relations bilatérales dans la défense, ainsi qu’à l’amitié et à la coopération entre les deux nations en général.

Tenant en haute estime les résultats de l’entretien entre les ministres de la Défense des deux pays, Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le gouvernement vietnamien créerait des conditions propices au développement des relations bilatérales dans ce secteur, contribuant au “Partenariat pour la coopération et le développement” entre le Vietnam et l’Afrique du Sud. -VNA