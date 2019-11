Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu lundi 18 novembre à Hanoi une délégation de la Conférence des évêques catholiques du Vietnam (CBCV) conduite par son président Nguyên Chi Linh à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (quatrième à partir de la droite), et des responsables et des membres de la Conférence des évêques catholiques du Vietnam, le 18 novembre à Hanoi. Photo: VNA

La réception faisait suite au 14e congrès de la CBCV en octobre, au cours de laquelle il avait élu son comité permanent et les présidents des sous-comités pour 2019-2022.Le chef du gouvernement a félicité ses hôtes pour le succès du congrès et a exprimé l’espoir que le président de la CBCV et les membres du comité permanent donneront instruction aux prêtres, aux moines et aux fidèles de l’Église catholique au Vietnam de continuer à se conformer aux lois de l’État et à participer activement à l’oeuvre d’édification et de défense de la Patrie.À l’approche de Noël, il a souhaité aux aux archevêques et aux évêques du comité permanent de la CBCV joyeux Noël pour se tenir aux côtés de l’Église catholique au Vietnam et accompagner le pays sur le voie du développement.Informant ses hôtes des réalisations remarquables en matière de développement, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré que les relations entre le Vietnam et d’autres pays, y compris le Vatican, se sont sans cesse renforcées.Il a attribué ces réalisations en partie aux contributions pratiques des fidèles catholiques du Vietnam, notant qu’ils ont pris une part active aux mouvements de développement, en particulier l’édification de la nouvelle ruralité.Le Parti et l’État s’intéressent toujours et créent des conditions favorables permettant à tous de satisfaire leurs besoins religieux et spirituels, les encourageant ainsi à rester unis dans le grand bloc de grande unité nationale avec la diversité religieuse et culturelle, a-t-il affirmé.Il a également appelé les fidèles catholiques vietnamiens à contribuer davantage au développement et à la défense nationaux ainsi qu’au grand bloc de grande unité nationale.Informant le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc du succès du 14e congrès de la CBCV, l’archevêque Nguyên Chi Linh a remercié le gouvernement et les autorités locales pour leur soutien à cet événement.Il a espéré que le Premier ministre, le gouvernement et les agences concernées continueront à soutenir les activités de la CBCV et les activités catholiques dans les années à venir et à créer des conditions plus favorables pour que les fidèles catholiques puissent continuer à contribuer au développement national. - VNA