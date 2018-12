Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la réunion périodique de novembre du gouvernement. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – En conclusion de la réunion périodique de novembre du gouvernement, tenue lundi à Hanoï, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné les tâches importantes à réaliser d’ici la fin de l’année pour atteindre, voire dépasser, les objectifs socio-économiques de 2018, et se préparer à l’année 2019.



Le Premier ministre a apprécié les efforts des organes compétents à tous échelons et dans tous les secteurs pour s’adapter aux changements de la situation économique mondiale. Selon lui, plusieurs avancées ont été réalisées et la confiance des entreprises s’est améliorée. Cependant, il est toujours nécessaire de poursuivre les mesures déjà prises pour accélérer la réforme administrative, remédier aux faiblesses, renforcer la lutte contre la corruption... Le chef du gouvernement a également appelé à renouveler les pensées, à favoriser l’innovation, la créativité et l’application des technologies modernes.



Concernant les tâches pour le dernier mois de l’année, le Premier ministre a demandé à tous les ministères, organes et localités d’évaluer franchement les réalisations et les faiblesses afin de trouver des solutions pour une meilleure performance en 2019.



Pour l’année prochaine, Nguyen Xuan Phuc a proposé une croissance économique d’au moins de 6,8%, outre la garantie de la stabilité économique et de la qualité de la croissance. Il a demandé aux ministères et organes compétents de réaliser des percées, d’adopter des réformes et de renforcer l’application des technologies modernes.



Pour se préparer bien au Nouvel An lunaire de 2019, le Premier ministre a appelé à favoriser davantage les activités économiques, à mieux s’intéresser aux personnes méritantes et celles en difficulté, à renforcer la lutte contre la criminalité, à continuer à garantir la sécurité et l’ordre social.... Il a en outre souligné l’importance de la lutte contre les pertes fiscales et de l’accélération du décaissement des investissements publics.



Lors de la réunion, le Premier ministre a réaffirmé les missions d’un groupe de travail spécial qui, sous la direction du vice-Premier ministre Truong Hoa Binh, mènera des examens dans les localités où le traitement des plaintes et recours d’habitants s’avère lent. Le groupe sera également chargé du traitement de certaines affaires. -VNA