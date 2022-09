Panorama de la visioconférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une visioconférence entre le Premier ministre et les chefs des Missions de représentation du Vietnam à l’étranger a eu lieu le 19 septembre.



Portant sur le renforcement de la diplomatie économique au service du développement national, la visioconférence a été présidée par le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Elle a vu la participation de dirigeants de nombreux ministères, des provinces et grandes villes du pays, de représentants de 94 ambassades et Missions de représentation du Vietnam à l’étranger, ainsi que ceux d’associations d’entreprises et de groupes économiques, outre des chercheurs.



Selon le Premier ministre, ces dernières années, la diplomatie économique a apporté d'importantes contributions aux réalisations du pays. Dans le contexte actuel de nombreuses difficultés, il est nécessaire que la diplomatie économique redouble d’efforts pour promouvoir une économie indépendante et autonome, une intégration internationale large et profonde, substantielle et efficace.



Le chef du gouvernement a demandé aux participants de rechercher des solutions précises pour améliorer l’efficacité de la diplomatie économique.



Lors de la visioconférence, les participants ont analysé les opportunités et les défis actuels, discuté de mesures visant à mobiliser au mieux les moyens et ressources au service de la reprise et du développement économiques du pays. -VNA