Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé le 23 mars une réunion avec le Comité directeur pour la rédaction et la publication de l'histoire du gouvernement vietnamien.



Selon le ministère de l'Intérieur, un brouillon complet de l'ensemble de quatre volumes devrait être soumis en 2021, retraçant l’histoire du gouvernement vietnamien de 1945 à 2015. En outre, l’esquisse d’un film documentaire sur l'histoire du gouvernement vietnamien de 1945 à 2015, qui devrait comprendre 30 épisodes, et les grandes lignes d’un livre photo sur le même sujet, sont en cours de préparation pour expertise.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a ordonné aux ministère de l’Intérieur et aux autres organes concernés de faire de leur mieux pour assurer la qualité et le rythme des travaux, en recueillant les idées des chercheurs et des membres du gouvernement à différentes périodes.



Le Premier ministre a approuvé une proposition du ministère de l'Intérieur selon laquelle, la réalisation du livre photo “Gouvernement vietnamien 1945-2021” est confiée à l’Agence vietnamienne d’Information et le développement d’un film documentaire sur l’histoire du gouvernement vietnamien à la Télévision du Vietnam. -VNA