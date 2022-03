Le Premier ministre Pham Minh Chinh (debout) lors de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 2 mars une réunion concernant le Projet sur le développement d’applications de données démographiques, d'identification et d'authentification électroniques pour la transformation numérique nationale pour la période 2022 - 2025, vision à l'horizon 2030 (Projet 06).



Selon un rapport présenté lors de la réunion, après plus d'un mois de mise en œuvre du Projet, à ce jour, 38 ministères, organes et localités ont mis en place des groupes de travail; 40 ministères, organes et localités ont publié des plans de mise en œuvre du Projet.



Le Premier ministre, également président du Comité national sur la transformation numérique, a salué ces premiers résultats.



Pour les temps à venir, le chef du gouvernement a demandé aux ministères, organes et Comités populaires provinciaux d’accélérer leur travail dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet. Il leur a également ordonné de se conformer strictement aux réglementations sur la garantie de la sécurité et de la sûreté dans le processus de connexion et de partage des données, de connecter et synchroniser rapidement leurs données avec la base de données nationale sur la population, de privilégier la mise en oeuvre du Projet dans cinq villes relevant du ressort central...



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a en outre recommandé d'augmenter les ressources afin de former et développer des personnels qualifiés pour accomplir les tâches dans ce cadre, de tirer régulièrement des enseignements pour une meilleure performance et favoriser la mise en oeuvre d’autres projets de transformation numérique... -VNA