Le Premier ministre lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoï, 17 septembre (VNA)- Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 17 septembre à Hanoï la deuxième réunion virtuelle du Comité de pilotage national des travaux clés dans le secteur des transports.Lors de la réunion, le chef du gouvernement, qui est également à la tête du Comité de pilotage, a souligné que le développement des infrastructures constitue l'une des trois avancées stratégiques du pays.Il a notifié que la Résolution du 8e Congrès national du Parti communiste du Vietnam pour 2025 fixe l'objectif que le pays dispose de 3.000 km d'autoroutes et devienne un pays en développement avec une industrie vers la modernité, en plus de dépasser le niveau de revenu moyen inférieur et d'ici 2045, dans un pays développé à revenu élevé.Selon le Premier ministre, malgré l'adoption de politiques différentes et la répartition des ressources pour le développement des infrastructures de transport commun, des lacunes sont encore signalées dans les tâches connexes.En ce sens, il a exhorté les membres du Comité de pilotage et les responsables des ministères, secteurs et localités à faire le point sur la situation actuelle afin d'adopter des solutions favorables.- VNA