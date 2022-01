Réunion thématique du gouvernement de janvier 2022 sur la préparation de lois. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 19 janvier à Hanoï la réunion thématique du gouvernement de janvier 2022 sur la préparation de lois.



Le gouvernement a discuté du projet d’amendement de la loi sur la circulation routière, du projet de loi sur l'ordre et la sécurité de la circulation routière, du projet de loi sur les forces participant à la protection de la sécurité et de l'ordre à la base. Les débats ont également porté sur des propositions de préparation de la loi sur le logement (amendée), de la loi sur les affaires immobilières (modifiée), de la loi sur les ressources en eau (amendée), de la loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur les télécommunications, de la loi sur l'industrie des technologies numériques.



Ces huit projets de loi et propositions de préparation de lois figurent parmi les 20 projets de loi et propositions de préparation de lois qui doivent être examinés par le gouvernement pour être soumis à l'Assemblée nationale avant le 1er mars 2022.



Le Premier ministre a proposé que les ministres et chefs des organes compétents se concentrent davantage sur l’élaboration des mécanismes, politiques, plans et stratégies de leurs secteurs, sur la base de la réalité. Il a souligné l’importance d’une coordination étroite entre les organes pour assurer la qualité des dossiers et projets. -VNA