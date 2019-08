Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé le 8 août à Hanoï une réunion de la permanence du sous-comité socio-économique pour la préparation du 13e Congrès national du Parti.

Le chef du gouvernement a déclaré apprécier les efforts des membres du groupe de rédaction et de la permanence du sous-comité pour réalier leurs missions.

S’agissant des résultats de six séances de travail entre le sous-comité et des zones économiques du pays, le Premier ministre a indiqué que le sous-comité avait recueilli de nombreux avis et idées importants, qui faciliteraient l’évaluation de la situation socio-économique de 2016 à 2020, ainsi que le parachèvement du Plan de la Stratégie de développement socio-économique pour 2021-2030 et du Plan de développement socio-économique pour 2021-2025.

Nguyen Xuan Phuc a ensuite annoncé que trois rédactions de rapports concernant l’évaluation socio-économique et la stratégie de développement socio-économique de différentes étapes avaient été élaborées. Il a demandé aux membres de la permanence du sous-comité de donner leurs avis sur les contenus de ces documents, notamment ceux concernant les missions clés pour accélérer le développement socio-économique dans les temps à venir.

Selon le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, le sous-comité avait eu six séances de travail avec plus de 56 villes et provinces. Il travaillera ce mois-ci avec les localités restantes.

Le ministre Nguyen Chi Dung, qui est également chef du groupe de rédaction du sous-comité, a indiqué que son groupe recueillait des avis et idées d’organisations internationales, de spécialistes à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, pour parachever les documents qui lui sont confiés. -VNA