Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La 3e réunion du Conseil central d'émulation et de récompense (mandat 2021-2026) a eu lieu le 3 juillet sous la présidence de son président, le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Les participants ont écouté des rapports, discuté et voté pour continuer à proposer aux autorités compétentes de décerner le titre de “Héros des forces armées populaires” à certains collectifs et particuliers des ministères de la Défense et de la Sécurité publique.



Le Conseil central d’émulation et de récompense a également discuté d’autres sujets, dont le bilan préliminaire du mouvement d'émulation "Tout le pays s'unit pour prévenir, contrôler et vaincre la pandémie de COVID-19".-VNA