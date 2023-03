Le Premier ministre lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité de pilotage national de la protection civile s’est réuni le 10 mars à Hanoï, sous la présidence de son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh.



La réunion a permis de dresser le bilan de travail du Comité de pilotage national de la protection civile en 2022 et de lancer les tâches clés en 2023 et les années prochaines.



Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que dans le contexte d’évolutions compliquées de la situation mondiale, régionale et nationale, de nombreux défis se posaient à la tâche de la protection civile.



Afin d’accomplir les missions en 2023 et les temps à venir, le Premier ministre a demandé au Comité de pilotage national de la protection civile de continuer à mettre en œuvre efficacement les préconisations et les politiques du Parti et de l'État en matière de protection civile.



Les activités de protection civile doivent s'appuyer sur le peuple, a souligné le Premier ministre, ajoutant qu’il fallait mener des préparatifs en avance, avant qu'une catastrophe, un incident ou une épidémie ne se produise.



Les stratégies de protection civile doivent être associées aux schémas directeurs, stratégies et plans nationaux, régionaux, sectoriels et locaux de développement socio-économique, a-t-il martelé.



En matière de solutions clés, le chef du gouvernement a demandé de continuer à finaliser les textes juridiques sur la protection civile, de consolider les organes de commandement pour la protection civile, la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, et la recherche et le sauvetage à tous les niveaux.



Il a également insisté sur la nécessité d’élaborer des plans de protection civile, de réponse aux catastrophes et incidents et des tâches de protection civile en 2023 proches de la réalité, de renforcer la coopération public-privé dans la protection civile sur le principe "bénéfices harmonisés, risques partagés".



La protection civile a une importance significative dans la protection des intérêts du pays et du peuple, créant un environnement stable pour le développement socio-économique, a affirmé le Premier ministre, avant de se déclarer convaincu que la protection civile connaîtrait dans les temps à venir une meilleure performance.-VNA