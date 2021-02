Le PM présente des cadeaux de Tet au centre de patronage social de Quang Nam. Photo : VNA

Le centre s'occupe régulièrement de 147 personnes, dont des orphelins, des handicapés et des personnes âgées.Après avoir présenté des cadeaux à ces personnes et au personnel du Centre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que tout en accélérant le développement socio-économique du pays, le Parti et l’État ont toujours accordé l’attention aux personnes vulnérables de la société. Cela montre la bonne nature et la prééminence du régime, a-t-il déclaré.Le chef du gouvernement a hautement apprécié les efforts de Quang Nam pour construire le Centre de patronage social capable de prendre en charge 150 à 160 personnes.Alors que le Nouvel An lunaire (Têt), la plus grande fête traditionnelle du Vietnam, approche, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé au Centre de prêter attention à la situation de chaque personne et de créer des conditions favorables pour ceux qui peuvent rentrer chez eux pour une réunion de famille.Tous les membres du Centre doivent se conformer strictement aux mesures de prévention et de contrôle du COVID-19, a-t-il déclaré.Le Premier ministre a également demandé au personnel du Centre d’améliorer continuellement ses compétences, ses qualifications et ses responsabilités dans la prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées.- VNA