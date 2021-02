Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la réunion de janvier du gouvernement. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Lors de la réunion de janvier du gouvernement, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux ministères, agences et localités de mener les tâches clés en matière de prévention et de contrôle du COVID -19 et de préparation du Nouvel An lunaire.



Il a demandé aux ministères et aux agences de diffuser le contenu de la Résolutions du 13e Congrès national du Parti aux organisations du Parti et aux membres du Parti. Le Premier ministre a affirmé qu’en cette nouvelle conjoncture, il était nécessaire de continuer à renouveler la pensée et les méthodes, à promouvoir l’innovation pour réaliser les objectifs fixés par le 13e Congrès national du Parti.



“C'est un grand problème et tous les organes de tous niveaux doivent s’y engager dès le premier trimestre”, a-t-il déclaré.



Nguyen Xuan Phuc a également souligné la grande tâche de poursuivre le combat contre le COVID-19 et de stimuler la croissance économique au premier semestre.



Selon lui, l’objectif de contrôler l’épidémie en 10 jours est une grande détermination politique, exigeant que tous les organes compétents, tous les secteurs et tout le peuple participent à ce combat.



En matière économique, le chef du gouvernement a affirmé l’importance du marché national de 100 millions d’habitants, de l’intégration à l’économie internationale et de l’économie numérique au Vietnam, avant de confirmer la volonté de poursuivre les objectifs d’assurer la stabilité macroéconomique, de contrôler l’inflation et de promouvoir la croissance.



En ce qui concerne le Nouvel An lunaire, Nguyen Xuan Phuc a insisté sur la nécessité de s’intéresser à tous, notamment les personnes défavorisées, les habitants des zones sinistrées et des zones mises en quarantaine à cause de l’épidémie, pour que tout le monde puisse se jouir du Tet. -VNA