Vientiane (VNA) - Le Premier ministre lao Phankham Viphavanh qui a reçu mercredi 27 juillet à Vientiane une délégation de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST), a salué la coopération entre la VAST et des ministères du Laos.

Le Premier ministre lao Phankham Viphavanh avec le président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, Châu Van Minh, à Vientiane, le 27 juillet. Photo: VNA

Le président de la VAST, Châu Van Minh, a rendu compte des résultats des rencontres de sa délégation avec le ministère lao de l’Éducation et des Sports et le ministère des Technologies et de la Communication, remerciant le gouvernement lao pour son soutien à la coopération scientifique et technologique entre les ministères et instituts du Laos et la VAST.Il a souhaité bénéficier d’une aide continue des deux gouvernements afin que les activités de coopération bilatérale soient menées plus efficacement, contribuant ainsi au développement scientifique et technologique des deux pays ainsi qu’à leur grande amitié, leur solidarité spéciale et leur coopération intégrale.Le Premier ministre Phankham Viphavanh a fait l’éloge des partenariats entre la VAST et les ministères lao de l’Éducation et des Sports, et des Technologies et de la Communication qui, selon lui, peuvent être vus dans de nombreux projets conjoints.Il a noté que la science et la technologie jouent un rôle crucial dans le développement socio-économique de chaque pays, que le gouvernement lao souhaite apprendre le modèle de science-technologie appliqué à la vie sociale au Vietnam.Lors d’une séance de travail, mardi 26 juillet, le président de la VAST, Châu Van Minh et le ministre lao de l’Éducation et des Sports, Phout Simmalavong, ont convenu d’améliorer la formation du personnel scientifique et technologique grâce à la collaboration entre les universités des deux parties.S’adressant au ministre lao des Technologies et de la Communication, Boviengkham Vongdara, Châu Van Minh a affirmé que la VAST est prête à continuer à coopérer et à partager ses expériences avec la partie lao sur les questions liées à la 4e révolution industrielle comme l’intelligence artificielle, les mégadonnées et le cloud computing.Au cours de leur voyage, les responsables des unités subordonnées de la VAST ont également eu des rencontres avec des agences du ministère lao des Technologies et de la Communication pour définir les orientations de certains projets communs dans les temps à venir. – VNA