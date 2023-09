Hanoï, 17 septembre (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et une délégation de haut rang sont arrivés à l'aéroport international de Noi Bai, terminant avec succès leur voyage pour participer à la 20e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au Sommet d’affaires et d’investissement Chine-ASEAN (CABIS) à Nanning, province chinoise du Guangxi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh termine son voyage en Chine pour participer à CAEXPO et CABIS . Photo : VNA

Lors de son séjour en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à la cérémonie inaugurale de ces événements et a visité le pavillon du pays indochinois, en plus de participer aux activités officielles dans le cadre de ceux-ci.

Photo : VNA

D'autre part, il a rencontré les dirigeants du pays hôte et les autorités du Guangxi, ainsi que des réunions avec des représentants d'entreprises de premier rang de Chine et de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour promouvoir l'investissement, la production et les affaires.



Le voyage du chef du gouvernement vietnamien a contribué à renforcer la confiance politique et à booster les relations bilatérales, promouvoir la coopération pratique, notamment économique et commerciale, entre les localités vietnamiennes et le Guangxi en particulier, et entre le Vietnam et la Chine en général.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et une délégation de haut rang sont arrivés à l'aéroport international de Noi Bai, terminant avec succès leur voyage pour participer à la 20e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au Sommet d’affaires et d’investissement Chine-ASEAN (CABIS) à Nanning. Photo : VNA

De même, à CAEXPO, le Vietnam a continué d'affirmer sa position de pays avec le plus grand nombre de stands et la plus grande superficie des zones d'exposition de l'ASEAN, seulement après la Chine, créant ainsi des opportunités pour les produits vietnamiens de pénétrer aux marchés de la Chine et des pays d'Asie du Sud de l'ASEAN et contribuer à la coopération et à la croissance économique commune de la région et au partenariat de coopération stratégique intégrale ASEAN-Chine. - VNA