Hanoï (VNA) - A l’occasion de sa participation à la 20e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au Sommet d’affaires et d’investissement Chine-ASEAN (CABIS) à Nanning, province chinoise du Guangxi, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est entretenu avec son homologue chinois, Li Qiang.Les deux Premiers ministres ont apprécié les progrès des relations Vietnam-Chine au cours des dernières années, notamment après la visite historique du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, en Chine le 30 octobre et le 1er novembre 2022.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le développement d'une coopération amicale, stable et saine avec la Chine était un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam.Le Premier ministre Li Qiang a affirmé que la Chine considérait toujours les relations avec le Vietnam comme une priorité dans sa politique de diplomatie de voisinage, et était prête à travailler avec le Vietnam pour élargir et approfondir continuellement leur coopération.Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement les perceptions communes entre les deux secrétaires généraux du PCV et du PCC sur la promotion et l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine, ainsi que les accords et résultats obtenus lors de la visite officielle en Chine du Premier ministre Pham Minh Chinh en juin 2023 et d'autres visites de haut niveau.Ainsi, les deux parties favorisent les contacts de tous les niveaux, renforcent la coopération dans les domaines de l'économie et les échanges entre les peuples, maintiennent la coordination et la coopération dans les mécanismes et forums multilatéraux, se coordonnent pour bien gérer les frontières terrestres et contrôler les désaccords, tout en maintenant la paix et la stabilité en mer.

Panorama de l'entretien entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue chinois, Li Qiang. Photo: VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que la Chine accélère le processus d'ouverture du marché aux produits agricoles et aquatiques vietnamiens, facilite la création rapide de bureaux de promotion du commerce vietnamien à Chengdu (Sichuan) et Haikou (Hainan), et se coordonne pour améliorer l'efficacité du dédouanement...Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était prêt à créer des conditions favorables aux entreprises chinoises opérant sur son sol, en particulier pour des projets dotés de haute qualité et de technologies modernes, apportant des avantages économiques et des moyens de subsistance à la population.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que les deux parties devaient renforcer les liaisons routières et les infrastructures des portes frontalières, s’efforcer de promouvoir la coopération touristique pour un redressement rapide, se coordonner pour résoudre complètement les problèmes dans un certain nombre de projets de coopération, accélérer la mise en œuvre des aides non remboursables de la Chine au Vietnam...Appréciant les propositions de coopération du Premier ministre Pham Minh Chinh, le Premier ministre Li Qiang a affirmé que la Chine continuerait d'ouvrir son marché aux produits vietnamiens, d’améliorer l'efficacité commerciale en modernisant les infrastructures des portes frontalières... Il a également proposé que les deux parties intensifient les échanges entre les peuples. En outre, il a affirmé que le gouvernement chinois encouragerait les gens à voyager au Vietnam, soutiendrait l'ouverture de nouvelles routes aériennes entre les deux pays et promouvrait la mise en œuvre de projets d'aide pour les moyens de subsistance, la santé et l'éducation au Vietnam.Les deux parties ont échangé des opinions sincères et franches sur les questions maritimes, convenant d'affirmer l'importance de contrôler de manière satisfaisante les désaccords et de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties continuent de mettre strictement en œuvre les perceptions communes de haut niveau et « l'accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine », de respecter les droits et intérêts légitimes de chacune, de résoudre les différends et les désaccords par des moyens pacifiques conformément au droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).Les deux Premiers ministres ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun et ont convenu de renforcer la coordination et la coopération dans les forums régionaux et internationaux.A cette occasion, le Premier ministre chinois a adressé ses sincères condoléances aux familles des morts et sa sympathie aux blessés de l'incendie meurtrier survenu à Hanoï le 12 septembre.-VNA