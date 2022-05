Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue singapourien Lee Hsien Loong. Photo: VNA



Washington (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 12 mai une rencontre avec son homologue singapourien Lee Hsien Loong, à l’occasion de sa participation au Sommet spécial ASEAN – Etats-Unis et de sa visite de travail aux Etats-Unis et aux Nations Unies.



Pham Minh Chinh a souligné que Singapour était l'un des partenaires importants pour le développement du Vietnam. Il a proposé que les deux pays renforcent leur coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation, dans le traitement des défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, la réponse aux épidémies et au changement climatique.



Lee Hsien Loong a affirmé la volonté de Singapour de développer constamment son partenariat stratégique avec le Vietnam tant dans le cadre bilatéral que multilatéral.



Les deux dirigeants se sont félicités du développement rapide et fort de la coopération entre les deux pays. Singapour est récemment devenu le 2e plus grand investisseur au Vietnam avec un capital enregistré de plus de 67,5 milliards de dollars. Au cours des 20 dernières années, les parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) ont fonctionné de plus en plus efficacement. La coopération dans les domaines de la défense-sécurité, de la culture, de l'éducation et des échanges entre les deux peuples a maintenu un rythme de développement soutenu.



Afin de saluer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 10e de l’établissement du partenariat stratégique Vietnam-Singapour en 2023, les deux Premiers ministres ont convenu de multiplier les visites et les contacts de haut niveau, de maintenir régulièrement les mécanismes de coopération bilatérale, de poursuivre leur coopération dans la reprise et le développement économique post-pandémique, d’agrandir et développer les VSIP, de collaborer pour bien profiter des accords de libre-échange dont le Vietnam et Singapour sont membres, tels que le Partenariat global et progressiste transpacifique (CPTPP), le Partenariat économique régional global (RCEP).



Les deux Premiers ministres ont également discuté d'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris les mécanismes de coopération existants et les nouvelles initiatives de coopération économique dans la région.-VNA