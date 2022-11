Phnom Penh (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite officielle au Cambodge, a eu ce mardi après-midi, 8 novembre, à Phnom Penh une entrevue avec le président de l’Assemblée nationale cambodgienne, Heng Samrin.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le président de l’Assemblée nationale cambodgienne, Heng Samrin. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité Heng Samrin à s’impliquer dans le renforcement des liens économiques bilatéraux et à favoriser la mise en œuvre des accords de coopération signés entre les deux gouvernements.

Heng Samrin a, de son côté, fait part des préparatifs pour la prochaine visite officielle au Cambodge du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Huê, qui coïncidera avec sa participation à la 43e session de l'Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-43).

Le président de l'Assemblée nationale, Heng Samrin, a félicité la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh et sa participation 40e sommet de l'ASEAN au Cambodge, soulignant que la visite contribue non seulement à consolider et à approfondir les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale et durable à long terme entre les deux pays, mais aussi manifeste le précieux soutien du Vietnam et du Premier ministre Pham Minh Chinh personnellement pour le rôle de président de l'ASEAN et de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) du Cambodge en 2022.

Les deux dirigeants ont affiché leur volonté d’approfondir le partenariat intégral Vietnam-Cambodge dans l’intérêt des deux peuples. - VNA