Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 12 mai (heure locale) une rencontre avec la représentante au Commerce des États‑Unis, Katherine Tai, à l’occasion de sa participation au Sommet spécial ASEAN - États‑Unis et de sa visite de travail aux États‑Unis et aux Nations Unies.



Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam souhaitait travailler avec les États-Unis pour continuer à approfondir leur partenariat intégral, le rendre substantiel et stable, sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du régime politique de chacun, contribuer activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans le monde.



Le Premier ministre a hautement apprécié les développements récents des relations économiques et commerciales des deux pays, rappelant qu’en 2021, les exportations américaines au Vietnam avaient atteint 15,3 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 11,7%, ce qui avait fait du Vietnam le premier partenaire commercial des Etats-Unis en Asie du Sud-Est.



Le Premier ministre s'est félicité de l'attention portée par le Bureau du représentant américain au Commerce aux préoccupations du Vietnam liées aux enquêtes antidumping contre des marchandises en provenance du Vietnam, souhaitant continuer à bénéficier d'une coopération sincère et efficace à cet égard.



Le Premier ministre a également demandé au Bureau du représentant américain au Commerce de soutenir le Vietnam dans la transformation numérique, la transformation énergétique, la réponse au changement climatique et le développement durable dans des régions telles que le delta du Mékong, le Nord-Ouest et les Hauts Plateaux du Centre...



La représentante au Commerce des États‑Unis a félicité le Vietnam pour son succès dans la réponse à la pandémie de COVID-19, affirmant que les États-Unis continueraient de soutenir la reprise du Vietnam après la pandémie. Elle a déclaré apprécier les significations de la visite aux Etats-Unis du chef du gouvernement vietnamien, outre les forts engagements du Vietnam dans le plan d'action ainsi que le fonctionnement efficace des groupes de travail sur le bois et la monnaie. Elle a exprimé le souhait que les deux parties continuent de promouvoir leurs relations économiques - commerciales, d'investissement et financières dans les temps à venir.



Katherine Tai a suggéré que les deux parties continuent de maintenir un cadre stable de commerce et d'investissement, vers une balance commerciale harmonieuse et durable. Elle a exprimé son souhait de se rendre prochainement au Vietnam pour promouvoir la coopération sur des questions d'intérêt commun, contribuant ainsi à développer les relations entre les deux pays en général.-VNA