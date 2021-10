Londres (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, en Ecosse pour participer à la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26), et la Première ministre écossaisse Nicola Sturgeon ont plaidé dimanche 31 octobre en faveur du renforcement des liens bilatéraux.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et la Première ministre écossaisse Nicola Sturgeon, le 31 octobre. Photo : VNA

Lors de leur rencontre, la dirigeante écossaisse s’est déclarée convaincue que le Vietnam contribuera au succès du sommet, saluant des contributions importantes du Vietnam aux efforts mondiaux de réponse aux changements climatiques.



Remerciant la Première ministre écossaisse Nicola Sturgeon pour son accueil chaleureux accordé à la délégation de haut du niveau du Vietnam à la COP26, Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam prise et souhaite renforcer une coopération efficace et substantielle avec le Royaume-Uni et ses régions, dont l’Écosse.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié le potentiel de développement des relations entre le Vietnam et l’Écosse qui est non seulement connue pour le whisky mais aussi ses atouts dans l’innovation, l’économie numérique, la finance, l’assurance, le traitement du pétrole et du gaz, et le développement des énergies renouvelables.

Il souligné que le Vietnam est en train d’effectuer sa transition vers les nouvelles énergies, souhaitant que l’Écosse partage ses expériences, soutienne la formation des ressources humaines, offre des bourses aux étudiants vietnamiens, envoie des consultants et investisse pour aider le Vietnam dans ce domaine.

Nicola Sturgeon a soutenu la proposition du chef du gouvernement vietnamien et a déclaré que l’Écosse est prête à coopérer avec le Vietnam dans ce domaine, qu’elle souhaite renforcer la coopération en matière de formation et de développement des ressources humaines, et salue l’arrivée des étudiants en Écosse.

Les deux parties ont noté avec joie une forte augmentation des échanges bilatéraux durant ces dernières années malgré les difficultés causées par l’épidémie de Covid-19. L’Accord de libre-échange Royaume-Uni-Vietnam (UKVFTA) signé en mai 2021 a ouvert davantage d’opportunités de coopération dans le commerce et l’investissement.

Le dirigeant vietnamien a demandé à la Première ministre écossaisse de faciliter davantage les exportations vietnamiennes et la coopération bilatérale dans la production agricole de haute qualité. Il a affirmé que le Vietnam encourage et favorise les entreprises britanniques, y compris écossaises, pour se renforcer au Vietnam.

En ce qui concerne la coopération dans la prévention et le contrôle du Covid-19, les deux parties ont convenu de la nécessité de coopérer, de garantir un accès équitable aux sources de vaccins contre le Covid-19.

Pham Minh Chinh a invité l’Écosse à soutenir le Vietnam dans la fourniture de vaccins et d’équipements médicaux essentiels, en particulier des respirateurs et des médicaments thérapeutiques. A cette occasion, il a invité le Première ministre écossaisse Nicola Sturgeon à se rendre au Vietnam. – VNA