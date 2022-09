Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Hayashi Nobumitsu, gouverneur de la Banque japonaise pour la coopération internationale, en visite de travail au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 14 septembre à Hanoï Hayashi Nobumitsu, gouverneur de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), en visite de travail au Vietnam.

Il s'est réjoui de voir que le Partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon était dans une période de développement fort, intégral et substantiel avec une grande confiance politique. Le Japon continue d'être le premier partenaire de coopération économique, le premier fournisseur d'APD (aide publique au développement), le deuxième partenaire de coopération dans le domaine du travail, le troisième investisseur et le quatrième partenaire commercial du Vietnam.

A présent, le fonds d’APD du Japon au Vietnam est d'environ 30 milliards de dollars. Le Japon compte 4.873 projets d'IDE en vigueur au Vietnam avec un fonds total de plus de 65 milliards de dollars. Le commerce bilatéral au cours des six premiers mois de 2022 a atteint 23,4 milliards de dollars, en hausse annuelle de 11,9%.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considérait toujours le Japon comme un partenaire stratégique de premier plan et à long terme. Le Vietnam est déterminé à construire un environnement d'investissement ouvert et transparent, à respecter ses engagements envers les investisseurs et à toujours gérer de manière décisive les difficultés des entreprises japonaises.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le gouverneur de la JBIC, Hayashi Nobumitsu. Photo : VNA



Pham Minh Chinh a demandé au gouverneur japonais de prêter attention et de continuer à se coordonner avec les agences japonaises pour promouvoir la coopération dans la reprise économique après le COVID-19 ; d’aider le Vietnam à construire une économie indépendante et autonome et d’intégration internationale profonde, substantielle et efficace ; de soutenir la consultation sur les politiques, la formation des ressources humaines ; de promouvoir la coopération public-privé ; d’investir dans des projets de conversion d'énergies vertes et propres, de développement des énergies renouvelables, éolien, solaire, biomasse, de construction d'infrastructures stratégiques, notamment de transport ; de promouvoir l’innovation, la transformation numérique, la construction du gouvernement numérique, de l’économie numérique, de la société numérique... ; et de développer des industries de soutien, de fabriquer des équipements pour l'industrie des énergies renouvelables.



Le dirigeant vietnamien a également suggéré à la JBIC de continuer à étendre les prêts à taux d'intérêt préférentiels pour les entreprises japonaises et vietnamiennes participant à des projets de coopération ; de continuer à conseiller, encourager et mobiliser les entreprises japonaises pour orienter leurs investissements vers le Vietnam, diversifier les chaînes d'approvisionnement ; d’amener le Vietnam à participer davantage à la chaîne d'approvisionnement du Japon, et amener le Japon à devenir bientôt l'investisseur numéro 1 au Vietnam et aussi de soutenir le Vietnam dans le processus de mise en œuvre de son engagement à répondre au changement climatique ; avoir l’accès au soutien de 10 milliards de dollars engagé par le Premier ministre japonais Kishida promis à la COP26.

Le gouverneur de la JBIC Hayashi Nobumitsu a hautement apprécié le leadership, la direction et la capacité d'administration du gouvernement du Vietnam. Le Vietnam a maintenu une stabilité macroéconomique dans le contexte des fluctuations mondiales, en particulier la stabilité des prix du pétrole, et une bonne dynamique de croissance et dispose d'un marché potentiel. Le Vietnam est une destination d'investissement attrayante pour les entreprises japonaises et constitue la priorité numéro un de la JBIC.



Le Vietnam est un partenaire important, partageant de nombreux objectifs avec le Japon ; par conséquent, la JBIC et la partie japonaise accompagneront et coopéreront activement avec le Vietnam dans le domaine de la réponse au changement climatique, en particulier dans la conversion de l'énergie, le développement des énergies renouvelables.



Le gouverneur a affirmé qu'il coordonnerait activement avec toutes les parties pour résoudre les problèmes liés au projet de raffinerie de pétrole de Nghi Son, sous la direction du Premier ministre. -VNA