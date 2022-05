Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié la politique américaine de soutien à un Vietnam puissant, indépendant et prospère, lors de la réception le 11 mai (heure locale) de la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo, à l'occasion de sa participation au Sommet spécial ASEAN-Etats-Unis, de sa visite aux Etats-Unis et aux Nations Unies.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la visite historique du Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong aux Etats-Unis il y a 7 ans avait jeté le fondement solide pour les relations bilatérales, créant aussi la base pour l’approfondissement du partenariat intégral entre le Vietnam et les Etats-Unis dans le respect des institutions politiques, de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'autre, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, apportant des avantages aux peuples des deux pays.

Le Premier ministre vietnamien a remercié le soutien du Département américain du Commerce en général et de la secrétaire américaine au Commerce en particulier dans la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays au cours des dernières années, ainsi que dans la résolution rapide des problèmes en suspens. Il a hautement apprécié l'évolution remarquable des relations économiques et commerciales entre les deux pays, avec le commerce bilatéral affichant de 112 milliards de dollars en 2021 contre 400 millions de dollars en 1995 malgré de nombreuses difficultés dues à l’épidémie de COVID-19, ce contribuant ainsi à faire entrer le Vietnam dans le groupe des 20 pays ayant les plus grands échanges commerciaux au monde.

Le dirigeant vietnamien a souhaité que les relations commerciales des deux pays continuent de se développer harmonieusement et durablement, en se concentrant sur la diversification des sources d'approvisionnement, la transformation numérique en matière d'investissement, la promotion des technologies... Il a affirmé que le Vietnam s'était engagé à continuer à créer un environnement commercial juste et transparent, basé sur les principes du marché, de l'équité, de l'harmonisation des avantages et du partage des risques, afin que les entreprises et les investisseurs américains puissent développer leurs activités commerciales au Vietnam.

L’économie vietnamienne a besoin de la coopération des pays développés, dont les Etats-Unis, en matière de finance verte, de technologie, de ressources humaines... Dans la période actuelle, le Vietnam donne la priorité aux projets de haute technologie, de nouvelle technologie, de technologie propre, de technologie à haute valeur ajoutée, de transformation verte, de transformation numérique, de connexion des chaînes de production et d’approvisionnement du monde, a-t-il souligné.

Pour sa part, Gina Raimondo a exprimé son admiration pour le développement exceptionnel du Vietnam. Elle a hautement apprécié la vision et le plan de développement économique du gouvernement vietnamien, en particulier la transition vers une économie numérique, une économie verte, une chaîne d'approvisionnement diversifiée, et a affirmé la volonté américaine de renforcer la coopération avec le Vietnam dans le processus de mise en œuvre de ses engagements de réduction des émissions au niveau national lors de la conférence COP26 (Conférence des Nations unies sur les changements climatiques).

Elle s'est également félicitée du développement des relations entre les deux pays, notamment dans l’économie et le commerce. Elle a félicité le Vietnam pour son succès dans la réponse à la pandémie de COVID-19, affirmant que les Etats-Unis continueront à soutenir la reprise du Vietnam après la pandémie. Elle a exprimé son souhait de voir de plus en plus d'entreprises vietnamiennes intéressées à investir sur le marché américain, affirmant que ce sont des signaux montrant le fort développement des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les Etats-Unis dans les temps à venir.

Après la rencontre, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de remise de 10 certificats d'investissement et accords de coopération entre des ministères, secteurs et entreprises des deux pays. - VNA