Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



New York (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 17 mai (heure locale) Mme London Breed, maire de la ville de San Francisco, dans le cadre de sa participation au Sommet spécial ASEAN-États-Unis et de son voyage de travail aux États-Unis et aux Nations Unies.

Mme London Breed a hautement apprécié les réalisations obtenues par le Vietnam en matière de développement socio-économique, de prévention et de lutte contre le COVID-19, d'ouverture et de rétablissement post pandémie. Elle a exprimé sa profonde impression devant les résultats de la vaccination anti-COVID-19 du Vietnam, avec plus de 80 % de la population vaccinée. En particulier, elle a souhaité en savoir plus sur les solutions du Vietnam pour mobiliser les gens à participer activement à la prévention de l’épidémie, en particulier à la vaccination. Elle a informé des atouts de San Francisco tels que les industries de haute technologie, le tourisme, la protection de l'environnement, la santé, le transport public...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que depuis la normalisation de leurs relations en 1995, les deux pays avaient atteint des principes fondamentaux pour les relations bilatérales sur la base du respect "des institutions politiques, de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de l'autre ». Les États-Unis ont toujours soutenu un Vietnam puissant, indépendant et prospère.

La coopération économique, commerciale et d'investissement est un pilier important. Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial du Vietnam tandis que le Vietnam est le plus grand partenaire commercial des États-Unis au sein de l'ASEAN et le neuvième partenaire commercial des États-Unis. Le Vietnam a également apporté de nombreuses contributions positives et proactives aux relations ASEAN-États-Unis.

Le chef du gouvernement vietnamien a estimé que les relations entre les deux parties avaient un grand potentiel de développement et le Vietnam identifiait San Francisco - la deuxième zone la plus peuplée de Vietnamiens, comme une zone clé pour promouvoir les relations bilatérales. La ville est la première localité où le Vietnam a installé le consulat général aux États-Unis.

« Le Vietnam souhaite promouvoir les relations entre San Francisco avec les localités vietnamienne en général et avec Ho Chi Minh- Ville en particulier dans les domaines où la ville a des atouts tels que l'économie, le commerce, les sciences et technologies, les transports, la transformation numérique, la réponse au changement climatique, etc », a précisé le Premier ministre. Il a remercié et suggéré que la ville continue de créer des conditions favorables à la communauté d'environ 50.000 Vietnamiens à San Francisco.

Répondant à la question de la maire sur la prévention et le contrôle du COVID-19, Pham Minh Chinh a annoncé des points essentiels dans la stratégie vietnamienne de prévention et de contrôle du COVID-19. « Le Vietnam prend le peuple comme centre, objectif et force motrice et accorde la priorité à la vie et à la santé du peuple. Toutes les politiques doivent s’orienter vers le peuple et le peuple doit participer à la mise en œuvre de celle-ci. La vaccination est à la fois un droit, une responsabilité et une obligation de chaque citoyen ». - VNA