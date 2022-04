Hanoi (VNA) - Assurer la cybersécurité est cruciale pour protéger les intérêts de l’État, de l’entreprise et des particuliers, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors d’une réunion de la Direction nationale de la cybersécurité tenue jeudi 7 avril à Hanoï.

Lors de la réunion de la Direction nationale de la cybersécurité. Photo : VNA

Lors de cette manifestation, les participants ont fait le bilan de la situation de la cybersécurité et de la sûreté jusqu'à présent et ont donné des avis sur les orientations des travaux sur ce secteur pour 2022. Un certain nombre de questions stratégiques concernant la cybersécurité et la sûreté nationales ont également été présentées pour discussion.



S'adressant à l'événement, le chef du gouvernement a indiqué que le Vietnam accélérait sa transformation numérique pour mettre en place le gouvernement numérique, la société numérique, l’économie numérique et le citoyen numérique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la Direction nationale de la cybersécurité, en particulier au ministère de la Sécurité Publique en tant qu'organe permanent de ladite direction, de prendre les mesures appropriées pour garantir la cybersécurité alors que le monde connaît des évolutions complexes et que la transformation numérique s’accélère au Vietnam.

Le Premier ministre a également souligné l'importance d'examiner et de renforcer les institutions en matière de sécurité et de cybersécurité en vue d'un engagement plus profond dans les grandes tendances mondiales et de la réalisation des engagements internationaux conformément aux lois et à la situation du Vietnam.



Pham Minh Chinh a également exigé que la gestion de l'État en matière de cybersécurité et de sûreté soit renforcée, que l'ensemble du système politique et la sensibilisation du peuple à la protection de la cybersécurité et de la sûreté soient renforcés et que les ressources soient mobilisées pour ce travail. - VNA