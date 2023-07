Une table ronde sur la coopération économique entre les entreprises françaises et le Vietnam a été organisée le 30 juin à Lorient, en région Bretagne, en France.

Le Vietnam est demeuré le plus grand fournisseur de riz aux Philippines au cours des cinq premiers mois de cette année, avec une valeur de 772,4 millions de dollars, en hausse de 31,1% en glissement annuel

La BEV a envoyé un document aux organisations de crédit et aux succursales des banques étrangères et de la BEV dans les villes et provinces au niveau central concernant la réduction des taux d'intérêt.