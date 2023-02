Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Singapour (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé le 10 février au Forum d'affaires Vietnam-Singapour.

Singapour maintient sa position de premier investisseur au sein de l’ASEAN et le 2e sur 141 pays et territoires investissant au Vietnam avec 3.032 projets valides, cumulant 70,39 milliards de dollars. En 2022, Singapour est arrivé en tête avec 6,46 milliards de dollars, représentant 23,3% du total des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a informé les délégués des résultats de l’entretien avec son homologue Lee Hsien Loong. Les deux parties ont estimé que les relations bilatérales étaient dans une bonne période et qu’elles sont de plus en plus renforcées, consolidées et promues, créant ainsi un environnement favorable aux partenaires et investisseurs des deux pays.

Le Vietnam donne la priorité et encourage les partenaires et les investisseurs à participer à la transformation numérique, à la transformation verte et au développement de l'économie circulaire ; l'innovation, le développement de technologies de pointe à faibles émissions..., a souligné le dirigeant vietnamien.

Il s’est déclaré convaincu qu'avec la détermination des deux parties et surtout la forte amitié des deux peuples, la coopération économique continuerait d'être un pilier important des relations Vietnam-Singapour et en même temps une force motrice pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de remise des décision et des accords de coopération entre des organes et localités vietnamiens et singapouriens. Photo : VNA



Lors du forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de remise des décision et des accords de coopération entre des organes et localités vietnamiens et singapouriens, dont la décision de l'acceptation de l’investissement du parc industrielle VSIP Nghe An II, l’Accord de développement conjoint entre Vietnam Petroleum Services Corporation (PTSC) et Sembcorp Utilities Company de Singapour ; l’Accord de coopération entre l'Académie diplomatique du Vietnam et l'Institut d'études internationales de Rajaratnam...

La Fédération des entreprises de Singapour a déclaré qu'en 2023, elle organisera le Forum des affaires régional de Singapour (SRBF) à Hanoï, en l’honneur des 50 ans des relations diplomatiques Vietnam-Singapour et des 10 ans de leur partenariat stratégique. -VNA

source