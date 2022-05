Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à un échange de vue sur l'innovation et l'entrepreneuriat, organisé par l’Institut de recherche de politiques Asia Society. Photo : baochinhphu.vn



New York (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé le 17 mai (heure locale) à un échange de vue sur l'innovation et l'entrepreneuriat, organisé par l’Institut de recherche de politiques Asia Society.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam considérait l'entrepreneuriat et les sciences et technologies comme la force de son nouveau développement. La preuve en est que les trois percées stratégiques sont toutes liées à l'entrepreneuriat, aux sciences et technologies. Il a souhaité que les partenaires américains continuent de promouvoir la coopération dans l'entrepreneuriat, les sciences et technologies, le changement climatique, la transformation numérique, la diversification de la chaîne d'approvisionnement, l’innovation et la créativité.

Exprimant son soutien au dirigeant vietnamien pour une approche globale et de tout le peuple, le dirigeant du groupe Chervron spécialisé dans le financement et l'énergie, a souhaité que les initiatives technologiques ne soient pas isolées, mais doivent être intégrées et liées afin d'atteindre l'objectif d'apporter plus de compréhension aux gens ainsi que d'augmenter les chances des gens de s'élever grâce à l'innovation technologique.

Un représentant d'un fonds de capital-risque de la Silicon Valley a déclaré qu'il coopérait avec Vinfast pour fabriquer des batteries de voitures électriques et souhaitait s'informer systématiquement sur les politiques du gouvernement vietnamien concernant l’encouragement des entreprises américaines venant investir au Vietnam. Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement perfectionnait les institutions et les politiques pour accueillir les entreprises d’entrepreneuriat. En outre, le Vietnam promeut la préparation d'infrastructures techniques telles que les technologies de l'information, de grandes bases de données et la formation de ressources humaines de qualité pour être prêts à accueillir les investisseurs étrangers.

Pham Minh Chinh a noté que le Vietnam était en phase de développement, donc le besoin de capitaux était très important, en particulier de ressources pour résoudre de nouveaux problèmes tels que la transition énergétique, le changement climatique, etc. Le Vietnam s’attend à la coopération avec de grandes institutions financières.

Répondant à la question du directeur de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie du Sud de Meta Group sur la proposition de créer un groupe de travail de coopération entre Asia Society et le Vietnam sur la transformation numérique, le Premier ministre a souligné que "les ressources humaines étaient les plus précieux" tout en invitant à coopérer pour améliorer la capacité et la qualité des ressources humaines au service de l'écosystème des startups, de la transformation numérique et de l'innovation.

Cependant, selon le Premier ministre, les infrastructures liées au développement scientifique et technologique doivent continuer à être améliorées pour répondre aux exigences de développement. "Nous voulons mobiliser des ressources financières par le biais de la coopération public-privé. Les pays en développement comme le Vietnam doivent prioriser les ressources de la part des pays développés", a-t-il conclu. -VNA