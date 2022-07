Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La Commission militaire centrale a tenu lundi 25 juillet à Hanoi une conférence pour évaluer les résultats de la direction de l’exécution des tâches militaires et de défense au cours du premier semestre et mettre en oeuvre les tâches clés du seconde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté et prononcé un discours à cet événement. Il a souligné qu'au cours des six derniers mois, grâce aux efforts de l'ensemble du Parti, de l'armée et du peuple, le pays a surmonté de nombreuses difficultés et défis et obtenu de nombreux résultats importants dans divers domaines. L’Armée populaire du Vietnam a considérablement contribué à ces réalisations communes.

L'Armée populaire du Vietnam a bien rempli son rôle de protection du Parti, de la Patrie, du peuple et du régime socialiste. Le ministère de la Défense, la Commission militaire centrale sont toujours proactifs et sensibles pour saisir la situation et conseiller rapidement le Parti et l'État sur la défense nationale, en particulier sur les questions nouvellement émergentes. Il a estimé les réalisations obtenues par le ministère de la Défense et les soldats qui ont contribué à la stabilité sociopolitique et créé un environnement favorable pour le développement socio-économique ; l’amélioration du rôle, de la position et du prestige du pays sur la scène internationale.



Le chef du gouvernement a pointé les lacunes telles que : la qualité de la formation limitée ; les violations chez des cadres, des membres du Parti ; l’insuffisance de la capacité dans la gestion foncière pour la défense ; les questions financières dans certaines unités ; la réforme administrative et la transformation numérique dans certains unités laissant à désirer.

Il a demandé au ministère de la Défense de bien accomplir huit tâches clés, notamment la tâche de protéger l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale ; de maintenir la stabilité politique ; de bien remplir la fonction "d'armée de combat, d'armée de travail, d'armée de production" pour contribuer à l’édification d'une économie indépendante et autonome, à la stabilité macroéconomique, à la réalisation de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation.

Le ministère de la Défense nationale continue de promouvoir les relations extérieures et l'intégration internationale ; de défendre la Patrie tôt et de loin ; de maintenir un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement ; de renforcer davantage la gestion par l'État de l'élaboration de la loi et de l'application de la loi ; de mettre en œuvre efficacement le projet d'ajustement de l'organisation de l'Armée populaire du Vietnam pour la période 2021-2030 et les années suivantes, conformément à la résolution du Bureau Politique, a-t-il conclcu. -VNA