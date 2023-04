Vientiane, 4 avril (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation gouvernementale de haut rang du Vietnam sont arrivés à Vientiane du Laos le soir du 4 avril pour assister au quatrième sommet de la Commission du Mékong (MRC) prévu pour le 5 avril, sur l'invitation du Premier ministre lao Sonexay Siphandone.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation gouvernementale de haut rang du Vietnam sont arrivés à Vientiane du Laos. Photo : VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait prononcer un discours important lors de la session plénière du Sommet.



En outre, il tiendra des réunions bilatérales et multilatérales avec des responsables des États membres du MRC.

Le sommet, sur le thème "'Innovation et coopération pour un Mékong en eau sûr et durable", réunira les Premiers ministres de quatre pays membres, des représentants de deux partenaires de dialogue (la Chine et le Myanmar) et de 12 partenaires de développement, d’organisations internationales et régionales.



La présence du Premier ministre Pham Minh Chinh au sommet démontre l'engagement politique du Vietnam et son rôle dans les activités de la MRC. Le pays a participé activement aux activités de la MRC à tous les niveaux et forums dans tous les domaines.

Le Sommet adoptera la Déclaration commune de Vientiane qui évaluera les réalisations des pays du bassin au cours des dernières années, les défis et les opportunités pour le rôle et la coopération au sein de la MRC ainsi que définira les orientations de coopération dans l’avenir.



Ces dernières années, le Vietnam reste un membre actif et responsable, promouvant la coopération avec d'autres pays membres de la MRC, des partenaires internationaux afin d'améliorer l'utilisation efficace de l'eau et des ressources connexes du Mékong. En mars 2022, le Premier ministre a approuvé la Planification du delta du Mékong pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050.- VNA