Cérémonie marquant le 90e anniversaire du rétablissement de la province de Gia Lai. Photo: VNA

Gia Lai (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté dans la soirée du 21 mai à la cérémonie marquant le 90e anniversaire du rétablissement de la province de Gia Lai, dans les Hauts Plateaux du Centre (24 mai 1932).

Dans son discours, le chef du gouvernement a passé en revue les efforts, réalisations et contributions de Gia Lai au développement national ces dernières années. Entre 2015 et 2020, la croissance moyenne provinciale a atteint près de 8%. L’année dernière, le Produit intérieur brut régional (GRDP) s’est élevé à 88.000 milliards de dongs et le taux des familles démunies, notamment dans les zones peuplées d’ethnies minoritaires, a fortement diminué, à 3,96 %.

Le Premier ministre a demandé de continuer de valoriser et renforcer le grand bloc d'union nationale, l'unité au sein du Comité provincial du Parti et de l'ensemble du système politique, créant ainsi un consensus au sein des groupes ethniques locaux.

Il a demandé de mettre en œuvre efficacement la Résolution du 13e Congrès national du Parti, la Résolution du 16e Congrès provincial du Parti et d’autres résolutions de l’Assemblée nationale et du gouvernement sur la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 ainsi que sur la relance et le développement socioéconomiques.

Il a également demandé d’accélérer la réforme administrative, la transition numérique, l’amélioration de l’environnement d’affaires et d’investissement et de la compétitivité provinciale.

Le chef du gouvernement a suggéré à la province de mobiliser plus de ressources au service des projets d’infrastructures importants, d’investir plus dans le tourisme, les énergies renouvelables, l’industrie de transformation ainsi que de promouvoir l’application de technologies dans la production agricole.

La province doit considérer la garantie de la défense et de la sécurité nationales comme une tâche régulière et importante, a déclaré Pham Minh Chinh.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre a témoigné la remise du certificat reconnaissant le plateau de Kon Ha Nung en tant que "Réserve mondiale de biosphère" par l’UNESCO. -VNA