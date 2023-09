Lors du sommet sommets entre l'ASEAN et l'Australie. Photo : VNA

Jakarta, 7 septembre (VNA) - Dans le cadre du 43e Sommet de l'ASEAN et des réunions connexes organisés à Jakarta, en Indonésie, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a participé le 7 septembre aux sommets entre le bloc avec l'Australie et les Nations Unies (ONU).Lors du troisième sommet ASEAN-Australie, Pham Minh Chinh a souligné qu'au cours de près de 50 ans de développement des relations, les deux parties sont devenues des voisins proches, des partenaires fiables et des amis sincères l'un pour l'autre.Afin d'atteindre de nouveaux sommets au cours des cinq prochaines décennies et au-delà, il a souligné la nécessité de renforcer la coopération économique et commerciale dans une direction équilibrée et durable et de coordonner la mise en œuvre de l'accord de libre-échange ASEAN -Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA). ainsi que la promotion de la libéralisation du commerce et des investissements.Le développement de ressources humaines de haute qualité constitue une avancée stratégique pour les relations ASEAN-Australie, vers un avenir de développement durable en faveur des personnes. Il a donc exprimé l'espoir que les deux parties coopèrent encore davantage dans ce domaine, dans le but de répondre aux exigences de développement dans la nouvelle étape.Il s'est également dit convaincu que l'Australie continuerait à prêter attention et à soutenir le développement de la sous-région du Mékong, notamment la région du delta du Mékong, dans le cadre du partenariat Mékong- Australie Dans le même temps, le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que son pays attachait une grande importance aux relations avec l'ASEAN et s'engageait à mettre en œuvre la stratégie de coopération économique en Asie du Sud-Est jusqu'en 2040, créant ainsi une dynamique pour le partenariat stratégique intégral entre les parties.Le sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie en mars 2024 à Melbourne devrait contribuer au développement de la coopération bilatérale, a-t-il réitéré.A cette occasion, les participants ont convenu de se concentrer sur la promotion du commerce, de l'investissement et de l'accès aux marchés, en particulier le déploiement efficace de l'AANZFTA et de l'Accord de partenariat économique régional global (RCEP), ainsi que la collaboration dans les domaines de l'éducation, de la formation, du développement des ressources humaines et de la transformation numérique, la gestion des catastrophes naturelles, la transition énergétique et la réponse au changement climatique.À l’issus de la réunion, les dirigeants ont adopté une Déclaration commune sur le renforcement de la coopération pour assurer la sécurité alimentaire en temps de crise.