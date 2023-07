Thua Thien - Hue (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté, le 22 juillet dans la ville de Hue, province de Thua Thien Hue (Centre), à la conférence nationale d’honorer les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution exemplaires 2023.La conférence a été organisée par les ministères du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ; de la Défense ; de la Sécurité publique, le Journal Cong An (Police) et le Comité populaire de Thua Thien - Hue, à l'occasion du 76e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), réunissant 300 personnes typiques représentant 9,2 millions de personnes méritantes dans l’ensemble du pays.Les délégués ont passé en revue les années de guerre héroïques et rappelé les sacrifices des générations pour la liberté de la Patrie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des personnes exemplaires à la conférence nationale d’honorer les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution exemplaires 2023. Photo : VNA



Au cours des 76 dernières années, suivant les enseignements de l'oncle Ho, le Parti, l'État et le peuple ont toujours mené à bien le travail de reconnaissances aux personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution et à leurs proches. Plus de 13.000 milliards de dongs (546 millions de dollars) ont été mobilisés pour les soutenir.S'exprimant lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé sa profonde affection et sa profonde gratitude aux combattants révolutionnaires, aux mères héroïques vietnamiennes, aux héros des forces armées, aux soldats blessés et malades, aux proches des Morts et aussi à ceux ayant des contributions à la révolution.Il a exprimé son respect et son admiration pour leur volonté et leurs efforts pour surmonter la douleur laissée par la guerre, les grandes pertes, la maladie et continuer à consacrer à l’édification du pays.Au nom du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et des dirigeants du Parti et de l'État, Pham Minh Chinh a hautement apprécié les 300 personnes exemplaires présentes à la conférence.A cette occasion, il a demandé à tous les échelons, les secteurs, et les localités de continuer de bien mettre en œuvre les options du Parti, les politiques et les lois de l'État, de promouvoir davantage la prise en charge des invalides de guerre , des soldats malades, des familles des Morts et des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.