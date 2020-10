De nombreuses maisons submergées dans des provinces du Centre. Photo : journal Nhan Dan



Hanoï (VNA) - Le 12 octobre, le Premier ministre a signé un télégramme officiel ordonnant aux organes compétents de se concentrer sur le traitement des conséquences des crues et des inondations et sur la réponse à la tempête Nangka.



Ces derniers jours, des pluies diluviennes ont causé de graves pertes matérielles et humaines au Centre. Le Premier ministre a adressé sa sympathie aux autorités et populations des localités touchées et ses sincères condoléances aux familles des victimes.



Selon les prévisions, les intempéries se poursuivraient dans les prochains jours. Par conséquent, le Premier ministre a demandé aux organes compétents et aux localités concernées de s’efforcer de traiter rapidement les conséquences des pluies, crues et inondations, tout en surveillant de près l'évolution de la tempête Nangka et des dépressions tropicales.



Le Premier ministre leur a demandé de se concentrer sur la sécurité de la vie des habitants, l’évacuation des gens hors des zones dangereuses, les campagnes de recherche des personnes portées disparues, le soin des personnes blessées, la fourniture de nourriture et de produits de première nécessité aux ménages en situation précaire... Il leur a également ordonné de préparer des plans pour réparer les ouvrages d'infrastructure endommagés et restaurer la production après les intempéries...-VNA