Un bureau de vote de Hanoï durant les élections pour 2016-2021. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a promulgué le 14 janvier la directive 02/CT-TTg sur les élections législatives et des conseils populaires de tous échelons pour le mandat 2021-2026, recommandant de les organiser de manière démocratique et égale, de garantir la sécurité et l’ordre social.



La directive souligne que ces élections, qui devront se tenir le 23 mai 2021, seront un événement politique important du pays en permettant de sélectionner des personnes compétentes et dignes de la confiance du peuple à l'Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous niveaux pour le nouveau mandat.



Le chef du gouvernement demande aux organes concernés, de mener à bien les tâches confiées en matière de sensibilisation du peuple sur les élections et les lois concernées, de communication sur les préparatifs et le jour des élections, de garantie de la sécurité et de l’ordre social, de préparation de moyens financiers…



Les Comités populaires de tous les échelons doivent organiser les élections conformément au plan du Conseil national des élections, aux instructions du Comité permanent de l’Assemblée nationale...



Le Premier ministre ordonne au ministère de l’Intérieur de collaborer avec les autres organes concernés pour suivre de près les préparatifs des ministères, organes ministériels, agences gouvernementales et des Comités populaires provinciaux pour les prochaines élections. -VNA