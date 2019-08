Le PM Nguyen Xuan Phuc vérifie les travaux de rénovation du mausolée de Ho Chi Minh (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le matin du 14 août, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a vérifié les travaux de rénovation périodique du mausolée du président Ho Chi Minh et a travaillé avec le comité de gestion du mausolée du président Ho Chi Minh.

Après deux mois de travaux, à partir de demain (15 août), le mausolée de Ho Chi Minh se réouvrira pour accueillir les visiteurs venus rendre hommage à l’Oncle Ho.

Selon le comité de gestion du mausolée du président Ho Chi Minh, au cours des six premiers mois de 2019, l'unité avait surmonté les difficultés pour s'acquitter de ses tâches. Le corps de l'Oncle Ho est maintenu dans le meilleur état, le système d'équipements techniques bien fonctionne. Le mausolée, la place Ba Dinh, le mémorial aux martyrs et la zone de vestiges historiques K9 garantissent une sécurité absolue. Le travail d’accueil des visiteurs vietnamiens et étrangers au mausolée pour rendre visite à l’Oncle Ho, ainsi que pour visiter la zone K9 a été effectué avec soin et en toute sécurité.

Du 15 juin au 14 août, le comité de gestion du mausolée du président Ho Chi Minh a mis en place un plan de rénovation périodique. C'est la deuxième année que la rénovation a été effectuée en été (auparavant en automne). Au cours des six premiers mois de 2019, le conseil de gestion du mausolée a accueilli environ 1,2 million de personnes.

S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a félicité le comité de gestion du mausolée du président Ho Chi Minh qui avait mené à bien les tâches confiées après deux mois de travaux de rénovation. Le Premier ministre a souligné l'importance particulière et sacrée du mausolée du président Ho Chi Minh, et la tâche de protéger le cadavre de l'Oncle Ho pour l'ensemble du Parti, du peuple et de l'Armée, notamment en 2019, l’année de célébration des 50 ans de mise en œuvre du Testament du président Ho Chi Minh.

Le Premier ministre a demandé au comité de gestion du mausolée du président Ho Chi Minh de collaborer avec la ville de Hanoi et les agences compétentes afin d'assurer la sécurité absolue de la zone du mausolée du président Ho Chi Minh. Par ailleurs, le comité de gestion devrait promouvoir la coopération dans la recherche et l'application des progrès scientifico-technologiques dans la tâche de préservation du corps à long terme de l'Oncle Ho, continuer à bien faire le travail de réception et de propagande afin de promouvoir au mieux la signification politique et culturelle du mausolée, du mémorial aux martyrs et de la zone de vestiges historiques K9 dans les années à venir. -VNA