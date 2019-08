Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé mardi 6 août au ministère de l’Éducation et de la Formation de se concentrer sur l’enseignement de la morale et du mode de vie lors de la prochaine année scolaire.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’exprime lors de la téléconférence, le 6 août à Hanoi. Photo: VNA

Le chef du gouvernement s’est exprimé lors d’une téléconférence à Hanoi destinée à passer en revue l’année scolaire 2018-2019 et à déployer les tâches pour l’année 2019-2020.Il a reconnu l’amélioration générale du secteur de l’éducation, évoquant les évaluations faites par le Réseau de solutions pour le développement durable et la fondation allemande Bertelsmann Stiftung dans leur rapport annuel sur le développement durable.Selon ce rapport, le Vietnam se positionne au 2e rang en Asie du Sud-Est en termes d’indices des objectifs de développement durable et l’éducation prend la 2e place parmi les cinq sous-indices avec 91 points sur 100.Deux universités vietnamiennes figurent sur la liste des 1.000 meilleures universités du monde, tandis que sept ont été désignées parmi les universités de premier rang en Asie.Cette performance résulte des efforts importants consentis par le secteur de l’éducation, s’est félicité le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.Soulignant certaines lacunes, il a déclaré que l’éducation de la morale, du mode de vie et la formation sur les compétences nécessaires dans la vie courante ne répond toujours pas aux attentes. Le ministère doit donc revoir le programme d’éducation morale et civique pour en garantir l’efficacité.L’éducation de la morale et du mode de vie ne doit pas être limitée à l’intérieur de l’école, mais doit être dispensée de manière à aider les élèves à faire eux-mêmes l’expérience des traditions et de la culture, en organisant par exemple des visites des cimetières des héros morts pour la Patrie, des contributeurs de la révolution ou des régions défavorisées afin de les aider à mieux comprendre la vie, a-t-il recommandé.Un enseignant exemplaire est l’exemple le plus précieux de la morale pour les élèves, a-t-il souligné, ajoutant que les organisations de masse sont également responsables de collaborer avec les écoles et les familles pour enseigner la morale et le mode de vie aux élèves.Le chef du gouvernement a chargé le ministère de l’Education et de la Formation d’élaborer un projet de directive sur l’amélioration de l’éducation morale et civique dans les écoles et de le lui transmettre pour promulgation avant la nouvelle année scolaire.Lors de la téléconférence, il a demandé des efforts plus soutenus pour améliorer la formation des ressources humaines afin de créer une main-d’oeuvre de haute qualité. Il est aussi nécessaire de définir des mécanismes et des politiques permettant aux universités d’exercer leur autonomie.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a ordonné au ministère d’envisager l’octroi expérimental de l’autonomie aux établissements publics d’enseignement préscolaire et général éligibles, soulignant que, même avec cette autonomie, ils ne doivent pas non plus ignorer les principes éducatifs du Parti et de l’État.En outre, il a appelé à davantage d’attention pour l’éducation dans les régions montagneuses. Il a ajouté que les organes de l’Etat doivent assurer l’infrastructure scolaire, augmenter le personnel enseignant et créer des conditions favorables pour les enseignants et les élèves dans ces régions, afin qu’aucun élève ne soit laissé pour compte en raison de difficultés économiques. -VNA