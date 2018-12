Hanoi, 7 décembre (VNA) - Le Vietnam a toujours attaché une grande importance à la promotion de la coopération économique avec le Cambodge dans l'intérêt de ses habitants et de ses entreprises, et au service des objectifs de développement de chaque pays, a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen, en visite officielle au Vietnam du 6 au 8 décembre. Photo : VNA

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a fait cette déclaration le 7 décembre alors qu'il s'entretenait avec son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen, en visite officielle au Vietnam du 6 au 8 décembre.

Félicitant le Premier ministre Hun Sen et le Parti du peuple cambodgien (PCP) au pouvoir pour leur victoire à l’élection de l’Assemblée nationale (6e mandat), le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré que la visite du dirigeant cambodgien jouait un rôle important dans la consolidation et la création d’une nouvelle force des relations bilatérales.

Affirmant l'importance de consolider l'amitié et la solidarité sur la base de la confiance mutuelle, des avantages, de la compréhension et du respect afin de maintenir un environnement pacifique et stable, les deux dirigeants ont convenu d'organiser des activités dans les deux pays afin de marquer le 40e anniversaire de la victoire sur le régime génocidaire (7 janvier 1979-2019).

Ils se sont félicités du bon développement des relations bilatérales au cours des dernières années, avec l'échange régulier des échanges et des visites de dirigeants de haut niveau, de secteurs et de localités partageant la frontière.

La valeur du commerce bilatéral devrait atteindre cette année 4,5 milliards de dollars. Le Vietnam fait partie des 10 plus grands investisseurs au Cambodge, avec 200 projets totalisant 3 milliards de dollars. Le Vietnam est le 2e pays ayant le nombre de visiteurs internationaux au Cambodge avec plus de 500.000 arrivées.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a suggéré d'accélérer la mise en œuvre d'un accord-cadre sur la connexion des deux économies signé en 2017, en accordant toute l'attention au renforcement de la coopération dans les domaines des transports, du tourisme, des télécommunications et de la banque, entre autres, ainsi que la mise en service prochaine du marché frontalier modèle de la commune de Da, dans le district de Menot, dans la province de Tbong Khmum, au Cambodge.

Les deux dirigeants ont exigé une coordination positive pour faire correspondre la «stratégie de développement en quadrilatère» du Cambodge avec les capacités et les atouts du Vietnam, tout en appelant à des efforts pour définir des politiques rationnelles visant à accroître les investissements vietnamiens au Cambodge et vice-versa.

Les deux Premiers ministres ont salué l’achèvement des négociations de l’accord sur le commerce frontalier entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère cambodgien du Commerce. Ils se sont déclarés convaincus que la valeur des échanges commerciaux bilatéraux atteindrait les 5 milliards de dollars avant 2020.

Nguyên Xuân Phuc et Hun Sen ont convenu de renforcer la coopération dans la défense, la sécurité, l’éducation, la formation, l’agriculture, la sylviculture, l’aquaculture ou encore la culture et les arts.

Le Premier ministre Hun Sen a remercié le Vietnam d’avoir octroyé des bourses à des étudiants et à des fonctionnaires cambodgiens pour leur permettre de poursuivre des études au Vietnam, soulignant que le développement de son pays au cours des 40 dernières années était indissociable de la coopération et de l’assistance étroites du gouvernement et du peuple vietnamiens.

Ils sont parvenus à un consensus sur l’établissement des relations bilatérales selon la devise «bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durabilité à long terme», ajoutant que les liens seront approfondis par le biais de visites et d’échanges de délégations à tous les niveaux, ainsi que de valorisation efficace de 22 mécanismes de dialogue et de coopération périodiques.

En outre, les deux chefs de gouvernement ont été unanimes à renforcer l'efficacité de la coopération dans la défense et la sécurité, en appliquant le principe de ne pas laisser les forces hostiles utiliser les territoires de leurs pays pour nuire à la sécurité de l'autre pays, et en coordonnant étroitement dans la prévention et la lutte contre toute forme de criminalité pour garantir la paix et la sécurité dans chaque nation.

Ils ont décidé de régler les problèmes en suspens entre les deux pays dans un esprit d’amitié et de compréhension mutuelle. Ils envisagent de signer, dès 2019, deux documents actant que 84% du travail de délimitation et de bornage de la frontière a été achevé, en vue de la construction d'une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement entre les deux pays.

Les deux parties travailleront en étroite collaboration pour assurer le statut juridique, ainsi que pour soutenir et créer les conditions favorables permettant aux Cambodgiens d’origine vietnamienne d'avoir une vie stable au Cambodge, contribuant ainsi à son développement socio-économique et devenant un pont efficace pour les relations bilatérales.

S'agissant des problèmes régionaux et mondiaux, les deux dirigeants ont convenu de l'importance de maintenir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, affirmant que les deux pays se coordonneraient pour continuer à bâtir et développer la communauté de l'ASEAN, en respectant les principes de l'Association, en consolidant la solidarité et en renforçant l'autonomie et le rôle central de l'ASEAN.

Vietnamiens et Cambodgiens collaboreront aussi dans le cadre du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam et de la sous-région du Mékong élargie afin de réduire l’écart de développement, de gérer et d’utiliser durablement les eaux de ce fleuve.

Dans l'immédiat, les deux pays se coordonneront étroitement en 2020, lorsque le Vietnam assumera la présidence de l'ASEAN et que le Cambodge accueillera le sommet de l'ASEM.

A l’issue de l’entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature de cinq documents de coopération dans les transports, la délimitation et le bornage de la frontière ou encore l’éducation.

Par la suite, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son homologue cambodgien Hun Sen ont tenu une conférence de presse conjointe. - VNA