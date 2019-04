Nhập mô tả cho ảnh

Pékin, 26 avril (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le secrétaire général du Parti démocrate libéral du Japon, M. Toshihiro Nikai, le 26 avril à Pékin en Chine en marge du 2e Forum de "la Ceinture et la Route".

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir l’amitié et le partenariat entre les deux pays, tout en continuant de favoriser la collaboration en matière de commerce et d’investissement afin de renforcer les liens entre les deux économies des deux pays.

Le Japon figure actuellement parmi les partenaires les plus importants du Vietnam, le principal fournisseur d'Aide publique pour le développement, le deuxième investisseur, le troisième marché touristique et le quatrième partenaire commercial, a déclaré le Premier ministre vietnamien.

Toshihiro Nikai, également président de l'Alliance parlementaire Japon-Vietnam, a déclaré que le Japon et le Vietnam entretenaient des relations de plus en plus étroites, avec plus de 300.000 Vietnamiens vivant et travaillant au Japon.

Il a informé le Premier ministre vietnamien d'un plan visant à organiser un festival du lotus à Okayama afin de présenter des espèces de lotus spécieux du Vietnam et du Japon, et de renforcer la compréhension culturelle mutuelle entre les peuples des deux pays.



Il a exprimé l'espoir que le gouvernement vietnamien continuera d'appuyer le projet de l’Université Vietnam-Japon.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a espéré que le gouvernement japonais continuerait à soutenir la communauté vietnamienne au Japon, la troisième plus grande communauté étrangère du pays. Le Vietnam fera de l'Université Vietnam-Japon un symbole de la coopération en matière d'éducation entre les deux pays, a-t-il déclaré, demandant aux deux gouvernements, ainsi qu'aux ministères et aux secteurs des deux pays de continuer à collaborer étroitement pour mettre en œuvre prochainement le projet.

En tant que coordinateur des relations ASEAN-Japon pour la période 2018-2021 et président de l'ASEAN en 2020, le Vietnam continuera de coordonner étroitement ses activités avec le Japon afin d'approfondir le partenariat entre l'ASEAN, les pays de la région du Mékong et le Japon, a-t-il déclaré.-VNA