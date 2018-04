Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le président philippin Rodrigo Duterte. Photo: VNA

Singapour (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré vendredi 27 avril à Singapour le président philippin Rodrigo Duterte, à l’occasion de sa participation au 32e Sommet de l’ASEAN dans ce pays.

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement fructueux du partenariat stratégique Vietnam-Philippines à travers le maintien des contacts et échanges sur les questions d’intérêt mutuel, le renforcement de la coopération économique et commerciale, de défense et de sécurité. En 2017, le commerce bilatéral a atteint plus de 4 milliards de dollars, une hausse de 25% sur un an.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé de stimuler la coopération dans la confrontation aux marées noires, la recherche et le sauvetage en mer, la gestion durable de l’environnement marin, la coopération dans la pêche, la lutte contre le terrorisme…

Rodrigo Duterte a souligné que les Philippines prenaient en haute considération les relations d’amitié et de coopération avec le Vietnam et remercié le gouvernement vietnamien pour son soutien aux citoyens et entrepreneurs philippines vivant et travaillant sur son sol. «Les Philippines sont prêts à coopérer avec le Vietnam, notamment dans le domaine de riz. Le Vietnam est fournisseur de riz stable et durable pour les Philippines. »

Nguyen Xuan Phuc et Rodrigo Duterte ont discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont la coopération au sein de l’ASEAN, la question de la Mer Orientale, la lutte contre la piraterie…

Les deux dirigeants ont insisté sur l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté, de la liberté de la navigation aérienne et maritime, tout en affirmant le principe de régler les différends par des mesures pacifiques, dans le respect du droit international, à commercer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et de soutenir la réalisation pleine et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et la promotion de l’adoption du Code de conduite en Mer Orientale. -VNA