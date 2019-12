Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) rencontre T.Khun Myat, président de la Chambre des représentants du Myanmar . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu le 17 décembre une entrevue avec T.Khun Myat, président de la Chambre des représentants du Myanmar.

Appréciant les réalisations obtenues par le Vietnam dans son œuvre de Renouveau, le dirigeant birman a émis le souhait d’étudier les expériences vietnamiennes en matière de développement économique.

Il s’est déclaré satisfait des résultats des visites de haut niveau et de la collaboration bilatérale au sein des forums parlementaires multilatéraux et régionaux, dont l'Union interparlementaire (IPU) et l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA).

T.Khun Myat a remercié le Vietnam d’avoir soutenu le Myanmar au sein des forums internationaux, dont l’ONU, l’ASEAN et l’AIPA.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a informé le président de la Chambre des représentants du Myanmar des résultats de son entrevue avec le président U Win Myint et de son entretien avec la conseillère d'Etat Aung San Suu Kyi.

Il a demandé aux organes législatifs des deux pays d’intensifier leur coopération dans la supervision de la mise en œuvre des accords bilatéraux, y compris le programme d’action sur la mise en œuvre du partenariat intégral Vietnam-Myanmar pour la période 2019-2024, ainsi que de soutenir les mécanismes et politiques visant à promouvoir la coopération bilatérale dans le commerce et l’investissement.

Le chef du gouvernement vietnamien a également demandé au parlement birman de collaborer étroitement avec le Vietnam dans sa mandature de président de l’ASEAN et de l’AIPA en 2020. -VNA