Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le ministre cubain de la Justice, Oscar Manuel Silveira Martinez. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien soutient toujours les activités de coopération entre les deux ministères de la Justice, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, lors d’une rencontre jeudi 12 décembre à Hanoï, du ministre cubain de la Justice, Oscar Manuel Silveira Martinez, en visite de travail au Vietnam.Il s’est déclaré convaincu que le renforcement de la coopération entre les deux ministères contribuera à promouvoir la solidarité traditionnelle et la collaboration intégrale entre le Vietnam et Cuba. Le Vietnam est prêt à soutenir Cuba dans le développement économique.Le ministre cubain a déclaré au Premier ministre qu'il avait eu un entretien de succès avec son homologue vietnamien, au cours duquel les deux parties ont convenu de renforcer la coopération en matière de formation du personnel et d'informatisation. Il a déclaré que les expériences précieuses du Vietnam aideront beaucoup Cuba dans le domaine de la justice.M. Phuc a exprimé sa joie de voir Cuba avoir adopté une nouvelle Constitution contenant des points importants qui renforcent la direction du Parti communiste et favorisent la croissance économique du pays. Il a réitéré le soutien du Vietnam à Cuba lors de forums internationaux, en particulier au sein de l’ONU.«Le Vietnam a mené son renouveau durant plus de 30 ans et obtenu d'importantes réalisations économiques. Par conséquent, le Vietnam est disposé à soutenir Cuba dans son développement économique », a-t-il affirmé. -VNA