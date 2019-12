Hanoi, 24 décembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 24 décembre à Hanoi le vice-Premier ministre et ministre laotien du Plan et de l'Investissement Sonsay Siphandone.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le vice-Premier ministre et ministre laotien du Plan et de l'Investissement Sonsay Siphandone. Photo : VNA



Le Premier ministre a déclaré qu'en 2019, le Vietnam avait obtenu de nombreuses réalisations dans les domaines socio-économiques. En particulier, la coopération avec le Laos a également été renforcée conformément à l'accord entre les deux Bureaux politiques et les deux gouvernements.

Plus particulièrement, le commerce bilatéral a augmenté plus que l'année précédente. Chaque année, le Vietnam accorde la priorité à l'Aide publique pour le développement pour le Laos, a-t-il déclaré, ajoutant que les ministères, les secteurs et les localités des deux pays, en particulier les localités partageant les frontières du Laos, renforcent la coopération bilatérale.



Le dirigeant vietnamien a déclaré que le gouvernement vietnamien s'efforcera de mieux soutenir et d'améliorer la qualité de la formation des étudiants laotiens. et que le Vietnam est prêt à envoyer de bons experts pour soutenir le Laos dans tous les domaines, en particulier des conseils sur les politiques macroéconomiques. Concernant le commerce de l'électricité, le Vietnam a confirmé qu'il achètera plus d'électricité au Laos dans le temps à venir.



Le vice-Premier ministre et ministre du Plan et de l'Investissement, Sonsay Siphandone, a remercié le Parti, le gouvernement et le peuple du Vietnam pour avoir toujours aidé le Laos en temps opportun et efficacement, malgré les difficultés et les fluctuations de la situation mondiale.



Le vice-Premier ministre Sonsay Siphandone a affirmé continuer de diriger les ministères et secteurs concernés au Laos pour perfectionner les documents et les procédures afin d'accélérer les projets de coopération des deux pays, en estimant que les deux parties signeront et échangeront de nombreux documents de coopération dans des secteurs importants lors de la prochaine réunion intergouvernementale Vietnam-Laos.- VNA