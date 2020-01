Photo de famille entre le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la délégation japonaise. Photo: VNA



Quang Nam (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 12 janvier à Hoi An dans la province centrale de Quang Nam le secrétaire général du Parti libéral-démocrate japonais et président de l'Alliance des parlementaires d'amitié Japon-Vietnam, Nikai Toshihiro, à la tête d’une délégation japonaise actuellement en visite au Vietnam.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le gouvernement et les localités vietnamiens tenaient en haute estime les activités d’échange économique et culturel entre les deux pays, ceux qui illustraient le développement heureux du partenariat stratégique approfondi entre le Vietnam et le Japon.

Il a souligné que le Vietnam considérait le Japon comme un partenaire fiable de premier rang et à long terme dans le cadre de leurs relations du partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie établies depuis 2014.

Il a vivement apprécié les contributions précieuses du secrétaire général Parti libéral-démocrate japonais et président de l'Alliance des parlementaires d'amitié Japon-Vietnam, Nikai Toshihiro, au développement des relations bilatérales.

Le chef du gouvernement vietnamien a souhaité promouvoir les échanges entre députés vietnamiens et japonais, renforcer la coopération décentralisée en vue d’intensifier l’amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays, notamment de jeunes générations.

Pour sa part, Nikai Toshihiro a déclaré que cette visite au Vietnam de la délégation japonaise, comprenant 1.000 personnes dont députés, représentants des ministères et secteurs, dirigeants des localités…, montraient un haut consensus du Japon pour approfondir les liens de coopération d’amitié avec Hanoï.

Il a proposé d’inviter 150 élèves vietnamiens au Japon dans les cinq années à venir.

Lors de la réception, les deux parties sont convenues de promouvoir les activités d'échange et de contact entre les dirigeants à tous les niveaux, de continuer à promouvoir la coopération en matière d'investissement, de commerce, de travail, de tourisme...

Elles sont également tombées d’accord pour renforcer leur coopération au sein des forums multilatéraux ainsi que sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment dans le contexte où le Vietnam est coordinateur des relations ASEAN - Japon pour la période 2018-2021, le président de l'ASEAN en 2020 et le membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2020-2021.



A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le secrétaire général Parti libéral-démocrate japonais Nikai Toshihiro ont assisté à la cérémonie de signature de 12 documents et protocoles d’accords de coopération entre les ministères, secteurs, localités et entreprises des deux pays.

Dans la soirée du même jour, ils ont participé à la soirée d’échange culturel entre la délégation japonaise et les entreprises et localités vietnamiennes.

Le Japon est le premier fournisseur d’aide publique au développement, le deuxième investisseur, le troisième partenaire dans le tourisme et le quatrième dans le commerce du Vietnam.

Les Vietnamiens deviennent la 3ème communauté étrangère au Japon avec près de 400.000 personnes. En 2019, plus de 900.000 touristes japonais ont visité le Vietnam et plus de 400.000 Vietnamiens sont arrivés au Japon. -VNA