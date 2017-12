Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le ministre japonais de la Revitalisation économique Toshimitsu Motegi. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu 26 décembre à Hanoï le ministre japonais de la Revitalisation économique Toshimitsu Motegi, qui est en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que cette visite revêtait une signification importante pour contribuer à la promotion du commerce bilatéral Vietnam-Japon et l’accélération des échanges commerciaux en Asie-Pacifique. Il a aussi tenu en haute estime des résultats de travail entre le ministre japonais de la Revitalisation économique Toshimitsu Motegi et le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh ces derniers jours pour atteindre à une unanimité de nombreux contenus importants liés à l’accord global et évolutif pour le partenariat trans-pacifique (CPTPP).

Pour sa part, le ministre Toshimitsu Motegi, a félicité le gouvernement et le peuple vietnamiens ont organisé avec succès la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC pour rehausser la position et le rôle du Vietnam sur l’arène internationale. Il a fait savoir que sa présente visite au Vietnam par la délégation du Premier ministre japonais Shinzo Abe visait à discuter et échanger des propositions de coopération du Vietnam pour parvenir à la signature prochaine de CPTPP, afin d'apporter de nouvelles opportunités de coopération au sein des membres de cet accord.

Partageant son point de vue sur cette question, le chef du gouvernement vietnamien a demandé au Vietnam et au Japon de jouer le rôle d’avant–garde dans la promotion de la signature de CPTPP car ces deux pays ont tissé un partenariat stratégique, une coopération économique, commerciale et d’investissement depuis très longtemps. Il s’agit d’une condition favorable pour promouvoir la coopération entre les pays signataires de CPTPP, contribuant à l’essor rapide du commerce global. -VNA