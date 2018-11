Le PM Nguyen Xuan Phuc (droite) et le ministre cambodgien du Plan Chhay Than. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu jeudi matin à Hanoi le ministre cambodgien du Plan Chhay Than, en visite de travail au Vietnam.

Le Parti, l'État et le peuple cambodgiens n'oublient jamais le soutien précieux que leurs homologues vietnamiens ont accordé au Cambodge durant la libération nationale, puis dans l'œuvre de construction et de développement national, selon Chhay Than.

Il a informé le chef du gouvernement vietnamien des résultats de l'entretien entre les ministères du Plan des deux pays et a remercié la partie vietnamienne pour ses aides dans la formation et l'amélioration des capacités des ressources humaines.

Appréciant les réalisations du développement socio-économique enregistrées par le Vietnam en tous domaines, il s'est déclaré convaincu que sur la base de l'amitié traditionnelle spéciale, le Vietnam, le Laos et le Cambodge obtiendront davantage de progrès dans leur édification nationale.

Pour sa part, Nguyen Xuan Phuc s'est déclaré réjoui du bon développement des relations d'amitié et de coopération intégrale entre les deux pays.

Il a apprécié les résultats de coopération entre le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement et celui cambodgien du Plan, notamment l'élaboration et la signature de l'accord-cadre sur la connectivité des deux économies Vietnam-Cambodge jusqu'en 2030.

Nguyen Xuan Phuc s'est déclaré convaincu que les deux ministères continueraient de valoriser leur tradition de coopération pour contribuer au renforcement des relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable à long terme entre les deux pays. -VNA