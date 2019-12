Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et des dirigeants de défense étrangers. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu ce vendredi 20 décembre à Hanoï des dirigeants de la défense du Brunei, du Cambodge, de Chine, d'Indonésie, du Laos, de Malaisie, du Myanmar, de Russie, de Singapour et la Thaïlande, venus au Vietnam pour assister à une cérémonie marquant le 75e anniversaire de l'Armée populaire du Vietnam et le 30e anniversaire de la Journée de la défense nationale.



Prenant la parole à la réception, le Premier ministre a remercié les gouvernements et les forces armées des pays pour leur aide accordée au Vietnam. Il a souligné que la politique de défense du Vietnam suivait la position de maintien de la paix et de l'autodéfense, qui est affirmée dans le Livre blanc sur la défense du Vietnam 2019.

Le Vietnam persiste le point de vue de régler, de manière pacifique, des questions et différends en suspens sur la base du droit international; de ne pas rejoindre les alliances militaires, ne pas rejoindre l’un pays pour contre l’autre, ne pas laisser les pays étrangers établir des bases militaires ou utiliser le territoire du Vietnam contre les autres; et de ne pas recourir à la force ni de menacer d’y recourir dans les relations internationales, a-t-il déclaré.



M. Phuc a également affirmé qu'au cours des 75 dernières années, l'armée vietnamienne s'est continuellement développée. Le Vietnam poursuit la politique de défense d'indépendance et d’autodéfense et attache de l'importance au développement et au renforcement de la coopération de défense avec d'autres pays sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’un à l’autre.



Les dirigeants de défense étrangers ont exprimé leur admiration pour les exploits de l’armée vietnamienne et le développement du Vietnam, tout en soulignant les caractéristiques particulières de l'armée vietnamienne, notamment l'esprit et la tradition des combattants. Ils ont également souhaité que le Vietnam assume avec succès la présidence de l'ASEAN en 2020 et la qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2020-2021. Ils ont estimé que la mise en œuvre de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN élargie (ADMM ) contribuait à assurer la sécurité dans la région et le monde.

Remerciant les dirigeants de défense étrangers pour leur bon sentiment réservé au Vietnam, M. Phuc a souligné que la situation actuelle continuait de connaître des développements rapides et complexes et que les défis et les risques de sécurité nécessitait des efforts conjoints de tous les pays.



Le gouvernement et le peuple vietnamiens apprécient hautement les résultats de la coopération en matière de défense au cours des dernières années entre le Vietnam et les pays étrangers, sur le plan tant bilatéral que multilatéral, a déclaré M. Phuc, soulignant que l'ADMM était le mécanisme de coopération de défense et de sécurité le plus important dans la région.



Il a également demandé aux pays étrangers de continuer à soutenir le Vietnam pour assumer avec succès ses missions de présidence de l’ASEAN et de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en 2020. -VNA